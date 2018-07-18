國際財經

歐盟委員會正式宣布，就Google的Android手機系統壟斷一案，處以43.4億歐羅(約396.35億港元)的罰款，Google表示將對裁決提出上訴。

歐盟除向Google罰款外，同時給予Google 90日時間，停止其在歐盟的違反壟斷行為，否則將會面臨相當於母公司Alphabet全球日均收入5%的額外罰款。

Google發言人弗尼(Al Verney)表示，Android為每個人提供了更多選擇，而不是限制了選擇，將對歐盟委員會的裁決提出上訴。