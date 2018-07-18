訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 21:29 國際財經

遭歐盟罰近400億 Google將上訴

放大圖片

歐盟委員會正式宣布，就Google的Android手機系統壟斷一案，處以43.4億歐羅(約396.35億港元)的罰款，Google表示將對裁決提出上訴。

歐盟除向Google罰款外，同時給予Google 90日時間，停止其在歐盟的違反壟斷行為，否則將會面臨相當於母公司Alphabet全球日均收入5%的額外罰款。

Google發言人弗尼(Al Verney)表示，Android為每個人提供了更多選擇，而不是限制了選擇，將對歐盟委員會的裁決提出上訴。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。