國際財經

澳洲儲備銀行於周二(7月17日)公布7月貨幣政策會議紀要，紀要總體了無新意，主要一方面稱現金利率下一步更有可能是加息而非降息，另一方面又認為近期未見強烈必要在近期調整貨幣政策，支持利率穩定，薪資依舊受抑，因此澳元/美元在亞洲時段觸及日內高點0.7438後便回吐全部漲幅並失守0.7400水平。

而周二晚間美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在參議院銀行業委員會聽證會上重申漸進加息的證詞更是令澳元/美元面臨的沽壓加重，鮑威爾在證詞中向參議院明確表示央行計劃繼續以每三個月一次的速度加息，近期雖然還沒完成通脹目標，但希望維持在2%附近，當前最佳路徑指引是堅持逐漸加息，勞工市場薪資出現好於通脹趨勢的增長，稅改預計將會在未來兩到三年里支持經濟增長。由於鮑威爾的證詞風格總體偏向鷹派，加上周二公布的6月美國工業生產按月增長0.6%，勝於預期的0.5%，美滙指數進一步反彈至95.00一線水平，今天更刷新時段高點至95.38，拖累澳元/美元最低跌至下挫至0.7342，刷新兩周低位。

展望後市，投資者需要關注中美貿易戰的進展及人民幣匯價對澳元走勢的影響。儘管人民幣滙率在7月3日受5位中國央行官員出言力挺之後暫時止跌回升，但美國政府在7月10日宣布推進向中國2,000億美元商品加征關稅的計畫，令人民幣匯價反彈走勢提前終止，目前美元/人民幣已升穿6.71，表明人民幣貶值趨勢不變，投資者需要注意人民幣貶值對中國進口澳洲商品與澳元的消極影響。

技術分析方面，澳元/美元自觸及今年1月高點0.8135以來持續下挫，目前仍受制於日線圖的下行趨勢線，100天移動平均線與200天移動平均線持續向下，意味著澳元的中期下降趨勢仍能維持。短期內若澳元/美元反彈受阻於下降通道頂部0.7500-0.7520之下，後市仍將輾轉向下，有望進一步下探0.7300甚至0.7200水平。

策略方面，短期內若澳元/美元反彈至0.7490-0.7500阻力區域，我們將沽出澳元，下望 0.7320，升穿0.7545止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd