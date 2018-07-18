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今日 18:52 國際財經

觀望企業季績鮑威爾言論 歐股個別發展

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市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾今日繼續在眾議院金融服務小組發表的證詞，會否就昨日的鷹派言論有進一步啟示，同時關注企業季績，歐股中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時43分，英國富時100指數報7674點，升48點或0.64%；德國DAX指數報12757點，升95點或0.75%；法國CAC 40指數報5451點，升28點或0.53%；意大利富時MIB指數報21955點，跌21點或0.1%。

道指期貨暫報25122點，升16點。

鮑威爾昨日維持對美國經濟的樂觀評估，同時淡化全球貿易風險對加息前景的影響。分析指出，該前景符合年內再加息兩次，每次加息25個基點，時間可能在9月和12月。

美銀美林最新基金經理調查顯示，60%受訪者認為，貿易問題是市場面對的最大下行風險，比率是2012年歐盟債務危機以來最高。

目前財報季將進入高峰，美國企業似乎從減稅中獲利良多。分析估計，第二季標普500指數成分股企業獲利增長21.2%，7月1日預期為增長20.7%。

經濟合作暨發展組織(OECD)關注的領先經濟指標自年初以來已經趨弱，且表明未來6至9個月擴張可能放緩。OECD稱，美國和日本的增長動力穩定，但英國、德國、法國、意大利及加拿大的增長勢頭則正在放緩。

油價偏軟，美國石油協會(API)周二稱，截至7月13日當周，美國原油庫存增加62.9萬桶，至4.1億桶。紐約原油期貨現時每桶報67.56美元，跌0.52美元或0.76%；倫敦布蘭特期油報71.56美元，跌0.6美元或0.83%。

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