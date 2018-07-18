即巿股評 國際財經

港股踏入2018年引擎熄火，恒指年初至今累挫6.45%，衝出香港尋寶，科技股為首的美國納指連番創新高，同期累飆13.79%，大幅拋離港股，令不少投資者呻笨。

美國科技股「FANG」(facebook、亞馬遜、Netflix、Google)年初至今先後破頂，大調整市下，fb、亞馬遜、Google母公司Alphabet更變身成新避險股。科技股四大龍頭表現出色外，軟件、硬件、生物科技等不同領域股份亦相當省鏡，例如雲端軟件巨企Salesforce(CRM)，年初至今炒高43.8%；P圖鼻組Adobe(ADBE)飆47.4%；醫療機械人一哥Intuitive Surgical(ISRG)也急升43.5%，擁支付概念的Square(SQ)，股價狂升97%，內地直播平台陌陌(MOMO)亦唔失禮，年初至今爆升85.6%。

科技股百花齊放，平、靚、正仍有股可揀。記憶體龍頭美光(Micron)，DRAM佔集團收入69%，受惠環球數據中心大幅興建，變相推高DRAM需求，拉動美光截至今年5月底止收入增長40%至78億美元，淨利潤大升1.06倍至逾38億美元。

美光身處的DRAM市場比香港地產霸權更霸權，韓系三星及海力士聯同美光市佔率逾九成半，單是美光在整個市場佔比則達21%。雖然估計今年全球廠商出貨量增長按年升22%，但受制摩爾定律，產能難再大幅提升。需求方面，DRAM在手機及數據中心需求分別為40%及25%，配合3D辨識及人工智能應用更廣泛，加上汽車先進駕駛輔助系統(ADAS)即將盛行，DRAM身影可謂無處不在，有市場研究機構預計今年DRAM價格會升兩成。

美光按昨晚收市價56.96美元計，預測市盈率僅4.69倍(行業平均為7倍)，預測股本回報率(ROE)達55.8%(行業平均為28.5%)，在科技股中稱得上蔗渣價錢燒鵝味道，加上公布計劃回購100億美元(780億港元)股份，絶對有能力攀至78美元，即行業平均市盈率水平。

編按: 作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，以後每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。



[email protected]