國際財經

英國國家統計局公布，6月消費者物價指數(CPI)按年上升2.4%，低於預期上升2.6%；按月則持平，預期為上升0.2%。

期內，扣除能源、食品和煙酒的核心CPI按年上升1.9%，預期為上升2.2%，為2017年3月以來新低；按月更下降0.1%，預期為上升0.3%。

6月零售物價指數(RPI)按年上升3.4%，預期為上升3.5%；按月上升0.3%，預期為升0.4%。

扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)按年上升3.4%，按月則上升0.3%。