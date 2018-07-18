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對於美國提到中美經貿中的關稅、公平、偷竊、報復等問題，中國外交部發言人華春瑩指出，中國商務部聲明已系統清晰闡明了中方有關立場，並以4個「錯」回應美方的指責。

第一，在所有行業，中國對美國關稅是美對華關稅的3倍？錯！以汽車關稅為例，美國對乘用車的進口稅率是2.5%，但卡車進口稅率是25%，而中國對進口汽車零部件關稅只有10%，近期又降到6%。

第二，中國拒絕公平貿易？錯！美國在製造種種藉口，甚至濫用「國家安全」等理由，對中國企業在美正常投資和經營活動製造種種障礙和限制，她又形容「中國在開門，美國在關門」。

第三，中國「竊取」美國知識產權？錯！華春瑩指出，中國企業在技術上處於領先地位，不是竊取美國技術的結果，而是首先源於中國基礎科學領域優秀的科學家和重視人才、關注科學的教育體系。

第四，如果中國繼續報復，美國不會退縮？錯！正確的說法應是如果美國繼續任性妄為，世界各國將更加堅決有力回擊。如果美方繼續抱守「美國打人有理，別國自衞無理」的霸權邏輯，只會在孤家寡人的錯誤道路上愈走愈遠。

華春瑩強調，貿易戰打擊全球貿易增長勢頭、衝擊各方對世界經濟的信心，並危及全球民眾福祉。

她表示，美國出於國內政治考慮，以一己之私發動貿易戰，是典型的單邊主義和零和思維，這是二戰結束以來國際規則和全球治理的一次全面倒退，如果發展下去，對世界經濟造成的損害可能是深層次的，確實令人擔憂。