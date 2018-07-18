國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾釋出鷹派訊號，強調美國經濟強勁，市場觀望他今日在眾議院金融服務小組發表證詞，會否再有進一步補充；同時關注聯儲局公布的《褐皮書》，以及摩根士丹利及IBM等企業財務報告，歐洲股市早段向好。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7668點，升42點或0.55%；德國DAX指數報12772點，升111點或0.88%；法國CAC 40指數報5458點，升36點或0.67%；意大利富時MIB指數報22036點，升58點或0.27%。

道指期貨暫報25128點，升22點。

鮑威爾昨日到參議院銀行委員會作證，表達了對美國經濟的信心，稱美國就業市場繼續穩健，通脹接近目標水平，在風險大致平衡下，局方認為「目前來說」最好繼續加息。市場開始預計下半年會加息兩次，即全年共4次。但有分析員指出，鮑威爾用上「目前來說」，暗示聯儲局明年可能減慢加息步伐。

另外，投資者關注美國科技巨擘谷歌母公司Alphabet，盛傳將於周三因Android平台操作違反壟斷法規，被歐盟判處創紀錄的天價罰款。這可能對市場造成衝擊。

美國石油協會(API)統計得出上周原油庫存增加，加上投資者仍關注全球石油產量變化與經濟前景的不確定性，拖累油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報67.54美元，跌0.54美元或0.79%；倫敦布蘭特期油報71.5美元，跌0.66美元或0.91%。

英國今日稍後將公布6月消費物價指數(CPI)，市場預期按月和按年分別增長0.2%及2.6%，前值分別升0.4%及2.4%；歐羅區6月消費物價調和指數(HICP)終值料升2%，前值升1.9%。

美國方面，6月新屋開工量料減少3萬戶至132萬戶。能源資訊局(EIA)官方上周原油庫存料減少410萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少70萬桶與增加117.6萬桶。