國際財經

隔晚美股上揚，其中道指連升4日，納指更創新高，因聯儲局主席鮑威爾再唱好經濟，強調美國經濟強勁，與中國、歐盟等的貿易爭拗未足以改變局方對前景的看法，而目前最好是維持循序漸進加息的政策，亞太區股市個別發展。

美元兌日圓觸及6個月高位，提振汽車製造商和科技企業等出口股，帶動日本股市連升4日，創逾一個月新高。日經平均指數收報22794點，升96點或0.43%。

南韓股市則偏軟，韓國首爾綜合指數收報2290點，跌7點或0.34%。

澳洲股市靠穩，澳洲普通股指數收報6329點，升40點或0.65%。