國際財經

特朗普認錯！承認撐普京言論屬「口誤」

美國總統特朗普改口認錯，承認自己早前認同俄羅斯總統普京沒有干預美國大選的說法有錯，又表示他接受美國情報人員有關俄羅斯間諜活動的調查結果。

鮑威爾唱好經濟 道指四連升納指創新高

聯儲局主席鮑威爾周二再唱好美國經濟強勁，以「目前來說」最好是維持循序漸進加息的政策，美股受支持先跌後回升，道指收市「四連漲」，上揚55點或0.22%，報25119點；標指攀高0.40%；納指抽升0.63%，再創新高。微軟、Alphabet、Facebook與亞馬遜都高收1%或以上，並齊創新高。

外圍焦點簡訊

￭ 美國6月工業生產按月增0.6%，符預期

￭ 美滙指數尾段升0.47%，報94.96；美元兌歐羅漲0.42%，報1.1663

￭ 紐約8月期金收跌12.4美元或1%，報每盎斯1227.30美元

￭ 紐約期油高收2美仙，每桶報68.08美元；布蘭特期油升近0.5%

￭ 美國眾議院議長瑞安：支持對俄羅斯實施新制裁

￭ 美國前總統奧巴馬在南非發表演說，被指暗批特朗普操弄強人政治

￭ 強生(Johnson & Johnson)第二季盈利按年增3.32%

￭ 高盛第二季純利按年增43.96%，勝預期；Lloyd Blankfein9月30日退任行政總裁，由David Solomon接替

￭ 美銀美林基金調查：貿易爭拗是股市最大風險

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市漲0.24%；德國DAX指數升0.80%

￭ 日本與歐盟簽署經濟夥伴關係協定，取消雙方超過九成的商品關稅

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7219元，較周一紐約尾市跌185點子

￭ 滴滴出行獲預訂平台Booking Holdings戰略投資5億美元

【新股追蹤】Pacific Legend暗盤升近倍

四隻新股周三掛牌，暗盤價均向上。交易資料顯示，第七大道(00797)收報1.54元，較招股價升2.67%；光控精技(03302)收盤升6.84%；Pacific Legend(08547)曾高見0.63元，升1.1倍；百應租賃(08525)升46.88%。

舜宇澄清欺詐指控不實

沽空機構GMT Research於Twitter發文，質疑舜宇光學(02382)盈利或存粉飾可能，以及集團審計質素差。舜宇澄清帖文內的指控不準確、不真實及沒有根據。

鞍鋼逾69億購母企鋼鐵冶煉業務

鞍鋼(00347)向控股股東收購鞍鋼朝陽全部股權，作價59.04億元人民幣。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28364點，較恒指香港收市高182點

￭ 夜市期指收報28322點，升128點，較昨日恒指收市高水140點

￭ 華能國電(00902)第二季完成發電量按年增14.52%

￭ 遠大中國(02789)全資附屬將交還被收儲土地，獲補償5.5億人民幣

￭ 消息：京滬高速鐵路計劃上市，未提及上市地點

￭ 恒大(03333)以每股20.55元至21元回購股份，涉7894.7萬元

￭ 28名Uber司機被裁定非法載客取酬罪名成立，各判處罰款3800元至4500元不等

￭ 房委會通過降低居屋售價26%；消息稱資助房屋小組通過公屋加租一成

￭ 新地(00016)副董事總經理雷霆：旗下北角海璇推出30伙於周六發售

￭ 新創建(00659)與周大福企業的合資公司，向空巴和波音購買共40架全新窄體飛機，涉約351億元

￭ 中糧油(00606)預期中期利潤按年跌29.18%

￭ 長城汽車(02333)預期半年盈利按年增52.07%