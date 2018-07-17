國際財經

聯儲局主席鮑威爾昨天再唱好經濟，強調美國經濟強勁，與中國、歐盟等的貿易爭拗未足以改變局方對前景的看法，以「目前來說」（for now）最好是維持循序漸進加息的政策。鮑威爾示意繼續加息，令近日回順的美元重拾升勢，金價跌至一年新低。美股先跌後回升，道指收市「四連漲」，納指再創新高。

「目前來說」可繼續加息

道指早段曾跌74點，接近中段開始回升，尾段最多反彈91點，收市上揚55點或0.22%，報25119點，強生(Johnson & Johnson)第二季盈利按年增3.32%，股價高收3.5%，是表現最佳成分股。

標指和納指同樣先跌後反彈，分別攀高0.40%和0.63%。Netflix用戶增長令市場失望，股價一度瀉14%，並拖累Alphabet等大型科企，但這些重磅股之後陸續反彈，微軟、Alphabet、Facebook、亞馬遜都高收1%或以上，並齊創新高，Netflix收市縮窄至僅挫5.2%。

歐股初段反覆，末段轉強，其中德股高收0.8%，英法股市分別升0.34%和0.24%。日股微升0.4%，其他亞股受能源股拖累下跌。

鮑威爾到參議院銀行委員會作證，在預先準備好的證詞中表達了對美國經濟的信心，稱美國就業市場繼續穩健，通脹接近目標水平，在風險大致平衡下，局方認為「目前來說」最好繼續加息。對於貿易政策，他只做了簡短評論，形容現時的境況史無前例，很難預測貿易爭端的結果，兼且尚未能掌握減稅對經濟影響的程度和時間，意味聯儲局仍抱觀望態度。

美元造好 金價見一年低

市場開始預計下半年會加息兩次，即全年共4次。但有分析員指出，鮑威爾用上「目前來說」，暗示聯儲局明年可能減慢加息步伐。

美元揚升，美滙指數尾段升0.47%，報94.96；美元兌歐羅漲0.42%，報1.1663。紐約8月期金第3個交易日受挫，收市跌12.4美元或1%，報每盎斯1227.30美元，再創一年新低。

油價周一大跌後，昨天齊靠穩。儘管美國能源資訊局（EIA）周一表示，美國7個主要頁岩油產地的每天產量將增加14.3萬桶，至747萬桶的新高，紐約期油周二仍然高收2美仙，每桶報68.08美元；布蘭特期油升近0.5%，報72.6美元。

美國聯儲局(FED)公布的數據顯示，6月工業生產按月增長0.6%，符合市場預期；製造業產出按月增長0.8%，高於預期增長0.7%；產能利用率為78%，略低於市場預期78.3%。