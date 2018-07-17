國際財經

美銀美林每月基金經理調查顯示，預期全球經濟較一年前更佳的淨比率降至負11%，是2016年2月以來最低。

今年以來，有關比率持續下降，年初時為正40%。60%受訪者認為，貿易問題是市場面對的最大下行風險，比率是2012年歐盟債務危機以來最高。

美銀美林首席策略師Michael Hartnett指出，本月調查反映市場情緒悲觀，受訪者擔心貿易戰的危險；隨著經濟增長與盈利預期的下滑，也影響基金經理的資產組合調配。不過，美銀美林指出，負面情緒也有正面指標，貿易爭拗期間，歐洲銀行資產過去三個月持續扳升。

根據調查，受訪基金經理減持股票比重，股票比率下降14個百分點至淨「增持」 (overweight)19%，是2016年11月以來最低；歐洲股票比重下降8個百分點至「增持」 (overweight)12%，是2016年12月以來最低；新興國家比重下降23個百分點至淨「減持」 (underweight)1%；美國股票比重上升8個百分點，至淨「增持」 (overweight)9%，是2017年2月以來最高。

調查還指出，科技股是基金經理的最愛，攤佔比重升10個百分點，是淨「增持」 (overweight)33%。因此，持有「FAANG+BAT」是連續六個月成為最受美銀美林受訪者追捧的投資策略，有53%支持上述策略。

「FAANG+BAT」是指持有5大科技股(Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix與谷歌母公司Alphabet)與3大中國科技股(百度、阿里巴巴與騰訊)。