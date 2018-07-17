國際財經

摩根大通宣布，入股人工智能(AI)初創企業Volley.com。此舉反映摩通希望強化AI應用。

兩間公司沒有公布收購所涉及的金額。Volley表示，將利用有關資金，在未來9個月內倍增僱員人數至20人以下。

Volley業務是利用AI，協助大型企業自動產生員工培訓活動。投資該公司的包括Facebook行政總裁朱克伯格的基金Zuckerberg Education Ventures、高盛全球科技業務聯席主管Paul Walker與 Don Duet等。

摩通以往也曾經入股初創企業。