國際財經

投資者正在權衡一連串企業財報及聯儲局主席鮑威爾在國會參議院發表的證詞，以尋找未來政策的最新線索，投資偏審慎，美股靠穩。

截至本港時間晚上約10時58分，道指報25080點，升15點或0.06%；標普500指數報2802點，升4點或0.16%；納指報7816點，升10點或0.14%。

企業財報再次成為市場焦點，今日有多家企業公布財報，包括UnitedHealth Group、強生、高盛、CSX，以及聯合大陸控股等；其中，盤前公布季績優於預期的高盛及強生，股價表現各異，前者跌逾1%，後者則升逾3%。

另外，俗稱「FANG」的高增長科技巨企股價個別發展，流動媒體企業Netflix公布了令人失望的季度業績，今日股價重挫逾8%。亞馬遜促銷日開鑼，互聯網及App均一度出現故障，股價現升0.3%；而Google母公司Alphabet及Facebook，分別升0.06%及升0.12%。

美國聯儲局主席鮑威爾稍後將在美國國會參議院銀行業委員會發表證詞，周三將在國會眾議院金融服務小組發表證詞。

鮑威爾在對參議院委員會證詞準備稿中表示，保持逐步上調聯邦基金利率，是目前最佳的做法；同時，適當的貨幣政策，未來幾年美國可以保持強勁的就業市場，通脹將達到目標。最新的經濟數據顯示第二季美國經濟增長大幅增強，而近期通脹數據也令人鼓舞，但難以預計貿易政策討論會如何影響美國經濟。

分析師指出，對聯儲局的基本預測而言，主要的風險在於不斷緊張化的貿易關係，而鮑威爾亦有可能對貿易戰的繼續升級發出警告。

歐股方面，英國富時100指數報7634點，升33點或0.44%；德國DAX指數報12633點，升72點或0.58%；法國CAC 40指數報5418點，升8點或0.16%；意大利富時MIB指數報21959點，升136點或0.63%。