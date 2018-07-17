國際財經

高盛(Goldman Sachs)宣布，布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)將於9月30日退任行政總裁，由現任總裁兼營運總監所羅門(David Solomon)接替其職位。

高盛表示，布蘭克費恩將於年底退任主席職位，同樣由所羅門接任。

索羅門現年56歲，1999年作為合夥人加入高盛，2006年成為投行部門聯席主管，2016年被提升為高盛聯席總裁。

布蘭克費恩掌舵高盛12年後終告退位，代表一個時代的終結。外界預期，目前一眾60至70歲大行掌舵人將陸續交棒，為公司的未來作安排。