高盛公布第二季業績，歸屬於股東淨利潤23.48億(美元‧下同)，按年增43.96%，每股盈利5.98元，優於市場預期4.66元。
淨利潤增加主要是由於投行和固定收益交易業務表現強勁帶動，派息0.8元。
期內，第二季收入94.02億元，按年增19.21%。其中，固定收益交易業務淨收入16.8億，按季增長45%；股票業務淨收入18.9億元，按季持平；投行業務淨收入20.5億元，按季增長18%。
另外，第二季普通股年化平均ROE為12.8%。
今日 20:10 國際財經
高盛公布第二季業績，歸屬於股東淨利潤23.48億(美元‧下同)，按年增43.96%，每股盈利5.98元，優於市場預期4.66元。
淨利潤增加主要是由於投行和固定收益交易業務表現強勁帶動，派息0.8元。
期內，第二季收入94.02億元，按年增19.21%。其中，固定收益交易業務淨收入16.8億，按季增長45%；股票業務淨收入18.9億元，按季持平；投行業務淨收入20.5億元，按季增長18%。
另外，第二季普通股年化平均ROE為12.8%。
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