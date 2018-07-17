國際財經

市場靜待聯儲局主席鮑威爾首次在國會進行證詞陳述，以尋求有關美國加息步伐的蛛絲馬跡，同時繼續關注歐美企業的財報表現，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時55分，英國富時100指數報7590點，跌10點或0.13%；德國DAX指數報12540點，跌20點或0.16%；法國CAC 40指數報5392點，跌17點或0.32%；意大利富時MIB指數報21849點，升26點或0.12%。

道指期貨暫報25013點，跌28點。

油價昨日急瀉逾4%後，紐約原油期貨現時每桶報68.1美元，升0.94美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報71.86美元，升0.02美元或0.03%。美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，在對伊朗重新實施制裁問題上，美國希望避免對全球石油市場造成破壞，在某些情況下將考慮豁免那些需要更多時間來逐漸減少從伊朗進口石油的國家。

投資者觀望鮑威爾稍後在國會陳述他對於美國經濟的看法，市場及鮑威爾的不少同僚都預期，隨着經濟持續擴張，今年還會加息兩次。

分析指出，聯儲局主席每半年在國會進行的貨幣政策聽證會很少會有新意，通常都是對聯儲局近期政策聲明及經濟預測的回顧。

就近期環球貿易爭拗的不確定性，市場憂慮全球經濟前景會否出現變數，國際貨幣基金組織(IMF)警告稱，美國採取關稅行動所帶來的貿易衝突升級和長期貿易爭端，可能令經濟復甦脫軌，壓制中期經濟前景。

數據方面，英國6月申請失業救濟人數按月轉增7800人，略多於市場預期7700人；5月由初值轉降7700人，上修至轉降3000人。期內，登記失業率按季繼續維持2.5%。

美國稍候將公布6月工業產出，市場預期按月升0.5%，前值跌0.1%。