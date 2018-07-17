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今日 18:27 國際財經

【看圖測市】紐西蘭通脹預期升溫 紐元/美元反彈收復0.6800

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今早(7月17日)公布的紐西蘭第二季消費者物價指數(CPI)按年增長1.5%，雖低於預期增長1.6%，但仍遠高於前值1.1%增長。鑒於燃油及食品價格上漲令CPI年率增速加快，市場普遍預期紐西蘭通脹水平於年底前或將保持較高增長，加上其後紐西蘭儲備銀行公布的行業實際模型(Sectoral Factor Model)顯示6月通脹年率為1.7%，創下7年新高，紐元/美元一度急升逾80點至時段高位0.6839，逼近7月10日高位0.6859。

不過，紐西蘭儲備銀行於5月10日宣布維持基準利率於紀錄低點1.75%不變，並表示存在減息的可能，加之紐西蘭儲備銀行曾預期2019年第三季度加息，市場普遍認同紐西蘭儲備銀行於年內加息無望。相反，近段時間美國聯儲局眾多官員均表示支持下半年再度加息2次(今年合共4次)，兩國的貨幣政策差異仍將在較長時間內限制紐元/美元走強。

值得一提的是，紐元/美元自2018年1月以來已累計下跌逾700點，儘管跌幅巨大，但美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據仍顯示，對沖基金已連續三周增加紐元淨空頭頭寸。事實上，美國採取的關稅措施令大部分受影響國家紛紛採取報復措施，其中中美、歐美貿易關係持續惡化令市場不確定性增大，包括紐元在內的商品貨幣均受到不同程度打壓，若全球貿易關係進一步惡化，料將為紐元/美元提供進一步下行動力。

技術分析方面，儘管紐元/美元自7月3日觸及逾兩年低位0.6686後展開反彈，但滙價仍受制於日線圖長期下降通道之內波動，顯示中期內仍偏向弱勢。不過，考慮到0.6700存在較強支持，加之滙價多次嘗試均無法跌穿，後市或有機會升破下降通道頂部0.6860並展開進一步技術反彈。今晚聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)將於22:00向國會提交半年度貨幣政策報告，若其對上周公布內容作出修正並偏向鴿派，需小心滙價形成日線圖「雙底」形態，屆時紐元/美元有望突破0.6860-0.6870區域阻力，紐元/美元進一步上探0.6970甚至0.7000整數關口，但若滙價的反彈受制於0.7000之下，後市仍有機會繼續下跌。

策略方面，我們根據5月10日策略已於0.6990沽出紐元(下望0.6860，升穿0.7030止損)，並於0.7030止損平倉，虧損40點。短期內若紐元/美元反彈突破0.6860，我們將買入紐元，上望0.6970，跌穿0.6800止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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