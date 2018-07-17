國際財經

國際能源署(IEA)表示，2017年全球電力相關投資連續第2年超越油氣投資，因電網支出增加，但可再生能源投資歷經多年增長後，則呈現下滑。

去年全球能源相關投資總額1.8萬億美元，按年減少2%；超過7500億美元是用在電力投資，另外7160億美元則是投資在石油及天然氣供應。

IEA在年度全球能源投資報告中指出，電力行業支出主要是受到電網投資的帶動，因全球電氣化程度提高。

不過，雖然再生能源產量上升，但去年節能和再生能源方面的投資，在連年增加後下跌3%，且今年可能進一步下滑。