國際財經

高盛預計，由於供應有可能出現中斷，短期內油價將呈現震盪，布蘭特原油料處於每桶70至80美元。

受中美貿易戰加劇影響，布蘭特原油過去一周大挫，周二收市報每桶71.84美元，是4月17日以來最低。

高盛指，石油生產中斷和美國政治決定引發的大規模供應轉變，導致油市波動，需求方面至今仍維持強勁。該行仍預計，一旦美國再度對伊朗實施制裁，油市會出現供應缺口。

該行又稱，近期貿易緊張局勢升級，不太可能對其今年石油需求增長預測產生重大影響，但有可能會對明年每日160萬桶的石油需求增長預期帶來下行風險。