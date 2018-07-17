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今日 10:44 中國財經 國際財經

貿戰開打 標普對貿易風險不樂觀

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美國上周宣布擬再對中國進口貨物徵收關稅，評級機構標準普爾認為，美國新的徵稅清單並不一定會加大全面貿易戰的風險，但該行對貿易風險並不樂觀。

美國繼早前向340億美元的中國進口商品加徵關稅後，總統特朗普上周下令美國貿易代表署(USTR)啟動對總值2000億美元(約1.56萬億港元)中國進口商品加徵10%關稅的程序，在新一批關稅清單中，受影響商品種類擴大至一般消費品及日用品。

標普指出，中國政府繼最開始的憤怒、還以顏色後，現似乎趨於冷靜，正在慎重考量手中握有的選項。針對此次的2000億美元徵稅清單，中國政府並未立即實施「以牙還牙」的報復措施，這為市場帶來一絲希望，認為中美貿易談判並非毫無餘地。

不過，該行對貿易風險並不樂觀。如果加徵關稅落實，不太可能會對兩個經濟體產生重大影響，但部分行業和個別企業將會受到影響。中美貿易摩擦已成為近期金融市場震動的一個誘因，且正在影響企業投資決策。

此外，標普表示，去年中國從美國進口商品總額僅為1300億美元，因而今次中國無法實施同等規模加徵關稅的反擊措施。若中國選擇採取會影響服務和投資領域的非關稅舉措進行反擊，則或將損害全球企業和消費者信心，投資前景及經濟增長。

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