國際財經

Netflix用戶增長遜 市後股價挫14%

全球最大視像串流商Netflix公布第二季業績，新增用戶人數遜市場預期。消息公布後，Netflix股價在市後急挫14%。

全球供應或增 油價挫逾4%

美國制裁伊朗偏向手鬆，加上IMF預測全球經濟增長放緩，以及多國或釋出原油儲備等消息，拖累外圍油價顯著下滑，布蘭特期油急挫4.6%，收報每桶71.84美元，紐約期油回落4.2%，收報68.06美元。

油股挫 道指借銀行股「三連漲」

外圍油價瀉逾4%，拖累美國能源股下挫，但銀行股造好，仍帶動道指連續第3個交易日造好，收市上揚44點或0.18%，收報25064點，摩根大通急飆近4%；能源股指數挫1.2%，拖累標指回吐0.10%；亞馬遜再創新高，收市升0.5%，但科網股普遍未能造好，納指下滑0.26%收市。

外圍焦點簡訊

￭ 俄羅斯總統普京：俄美兩國可在全球能源市場實現合作；重申俄羅斯並未干預美國政治

￭ 美國向WTO投訴中國、歐盟、加拿大、墨西哥與土耳其對美採取報復關稅措施

￭ 美國6月零售銷售按月增0.5%，符預期；按年大增6.6%

￭ IMF預測，今明兩年全球經濟增長維持3.9%

￭ 「特普會」成果不明朗，ICE美滙指數尾段跌0.3%，至94.503

￭ 紐約8月期金跌1.5美元或0.1%，收報每盎斯1239.70美元，創一年新低

￭ 美國銀行第二季盈利按年增36.27%，每股盈利勝市場預期

￭ 貝萊德(BlackRock)第2季盈利按年升25.64%

￭ 歐股低收，Stoxx 600指數回吐0.25%；德銀預告上季業績超預期，股價飆7.3%

￭ 內地電貿平台拼多多(Pinduoduo)擬美上市，集資最多16.3億美元

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7034元，較上周五紐約尾市漲86點子

廉署再起訴4人涉虛假申領強積金

廉署分案起訴來自兩間強積金受託人的4名成員，控告他們涉嫌作出虛假法定聲明，以申領共逾49萬元的強積金累算權益。廉署上周已檢控另外5名人士。

西九:新昌財政不穩 為M+制定風險緩解計劃

由於承建商新昌集團面臨財困，西九文化區管理局制定正面的風險緩解計劃，決定直接向主要分判商支付工程費用。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28482點，較恒指本港收市跌57點

￭ 夜期收報28430點，跌80點，較昨日恒指收市低水110點

￭ 中國人壽(02628)上半年原保險保費收入按年增4.04%

￭ 中國平安(02318)旗下控股子公司，首6個月累計保費收入按年增19.6%

￭ 中國太平(00966)旗下附屬首6個月保費收入合共按年增4.59%

￭ 中國建材(03323)預期，中期盈利將按年大增

￭ 五菱汽車(00305)預期半年盈利按年跌約60%

￭ 莎莎(00178)第一季營業額按年增24.8%

￭ 正道(01188)出售所持佳貝思全部25%權益，涉約8861萬人民幣

￭ 消息：歌禮製藥擬集資最多4.57億美元，今日開始路演

￭ 消息：希望教育已展開本港上市前投資者教育

￭ 荷里活製片商STX Entertainment據報最早8月在港上市

￭ 港府：美對華兩份徵稅清單，共影響1300多億元貨值，佔中國經香港出口美國貨值一半