訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:29 國際財經

特普會成果不明朗 美滙偏軟

放大圖片

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京會面後，以及在聯儲局主席鮑威爾出席聽證會發言前，滙市交易商採取觀望態度，美元滙價周一偏軟。

ICE美滙指數跌0.3%至94.503。WSJ美滙指數跌0.1%至88.31。

交易商指出，「特普會」是市場關注的最不明朗因素，雖然兩人在會後表示會談很成功，但市場仍未可判斷局勢下一步發展。因此，市場取態較審慎，美元沽盤較強。

另外，市場也重視鮑威爾的發言，因為可能影響美國經濟前景的看法，以及加息步伐。因此，在消息公布前，交易商不敢貿然入市。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。