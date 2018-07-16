國際財經

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京會面後，以及在聯儲局主席鮑威爾出席聽證會發言前，滙市交易商採取觀望態度，美元滙價周一偏軟。

ICE美滙指數跌0.3%至94.503。WSJ美滙指數跌0.1%至88.31。

交易商指出，「特普會」是市場關注的最不明朗因素，雖然兩人在會後表示會談很成功，但市場仍未可判斷局勢下一步發展。因此，市場取態較審慎，美元沽盤較強。

另外，市場也重視鮑威爾的發言，因為可能影響美國經濟前景的看法，以及加息步伐。因此，在消息公布前，交易商不敢貿然入市。