國際財經

上周公布的美國經濟數據表現可圈可點：通脹方面，美國6月生產物價指數(PPI)按年增長錄得3.4%，不但優於預期的3.1%，亦創下6年半以來最大漲幅，而美國6月消費物價指標(CPI)則按年錄得2012年以來最大漲幅2.9%；就業方面，美國5月JOLTs職位空缺公布為663.8萬個，高於656.4萬的求職人數，也是美國連續第二個月出現職位空缺高於求職人數的情況，4月職位空缺由669.8萬上修至684萬，創歷史新高，最值得關注的是，5月美國自願離職人數從4月的334.9萬上升至5月的356萬，達到17年最高水平，增幅為21.2萬，創2015年12月以來最大月度增幅，這表明就業市場緊俏，就業崗位供不應求，部分勞工自願離職以尋求更高的薪資水平。

美國聯儲局兩大貨幣政策調控目標——通脹與就業似乎全面向好，令市場對美國下半年再加息兩次的可能性信心大增，加上美國總統特朗普(Donald Trump)在上周的北約峰會以北約軍費分攤不公為籌碼，向以德國為首的歐洲多國施壓，企圖逼迫歐盟在貿易問題上退讓，令歐羅受壓，美滙指數因而連漲四日並在上周五(7月13日)觸及全周最高95.23，拖累倫敦金再度失守1240美元，並刷新近1年新低至1236.3美元。

技術分析方面，倫敦金自今年4月以來已連續三個月下挫，先後跌穿短期支持1300美元、1270美元與1250美元，並持續受制於下降通道阻力，但金價在7月兩度跌至1236-1237美元附近均見顯著反彈，似乎在200周移動平均線(1234美元附近)有不俗支持。事實上，倫敦金自去年9月以來持續在1236美元至1360美元之間大幅波動，去年12月最低跌至1236.4美元後見底回升，今年1月至4月期間多次上探1360區域阻力後受阻回落，目前來看金價仍未擺脫此交易區間。若倫敦金能企穩1234美元之上，後市或有望築底回升，但需進一步升破1248美元、1254美元才可擺脫下行壓力，若本周三(7月18日)聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在眾議院發表的半年度經濟貨幣政策證詞中透露更多鷹派訊號，小心倫敦金仍有機會再度下探1234-1237美元區域支持。

策略方面，我們根據7月9日於1258美元建立的倫敦金買盤(上望1279美元，跌穿1254美元止損)已於1254美元止損平倉，虧損4美元。短期內若倫敦金回落至1238-1240美元區域，我們將買入倫敦金，上望1258美元，跌穿1234美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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