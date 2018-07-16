國際財經

中美貿易爭端暫時回復平靜，市場關注歐美企業的財報，以及美俄首腦會晤，投資偏審慎，歐股中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7630點，跌31點或0.4%；德國DAX指數報12564點，升24點或0.19%；法國CAC 40指數報5426點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報21995點，升103點或0.47%。

道指期貨現報25038點，升34點。

美國總統特朗普在與俄羅斯總統普京會晤前夕，給歐盟貼上貿易方面「敵人」的標籤，再次讓其盟友感到驚恐。特朗普和普京將於周一在赫爾辛基會晤，這將是去年特朗普上任以來雙方首次單獨見面。

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)稍早警告，貿易戰可能演變成激烈的衝突，他呼籲特朗普應該作為世界秩序的改革者，而非破壞者。

油價下跌，因有關供應中斷的擔憂緩解，利比亞港口恢復出口活動；同時，交易商關注俄羅斯等產油國可能增加供應。紐約原油期貨現時每桶報69.92美元，跌1.09美元或1.53%；倫敦布蘭特期油則報74.17，現挫1.16美元或1.54%。

另外，市場亦關注歐美企業的財報，美國三大銀行上周五公布的第二季財報顯示，銀行業正受惠於美國政府的政策調整，這些調整降低了銀行業者的稅負、提振了利率，並使銀行業者得以回購更多股票。今晚將有美國銀行、貝萊德(Blackrock)及Netflix等重磅企業公布季績。

同時，歐洲第二季企業財報季亦將正式拉開帷幕，分析師預測平均企業獲利料按年增長8.1%。