國際財經

美國股市上周造好，延續二次大戰以來最佳牛市走勢。投資者關注，本周的貿易爭拗消息是否成為牛市終結的誘因。聯儲局主席鮑威爾出席國會的聽證會，也是市場關注要素。

回顧上周股市，標準普爾500指數在上周五收高於2800點，是2月1日以來首度超越上述心理關口。與1月26日的紀錄高位相比，標普500指數差距只有2.6%。道瓊斯工業平均指數與紀錄高位的差距則有6%。納斯特綜合指數在上周五更是連續第二天創下紀錄新高。

雖然美股勢頭強勁，但潛在負面因素也不少。首先，美國與貿易夥伴之間的貿易爭拗不斷，最終可能對股市構成重擊。其次，美國短債與長債孳息率差距收窄，令到經濟發展存在不明朗因素，市場擔心衰退隨時發生。第三，聯儲局加息可能性升溫，對經濟帶來困擾。第四，債息上揚，對經濟發展構成衝擊。第四，經濟增長週期顯然接近尾聲，市場恐懼升溫。第五，美國中期選舉很可能導致美國政局出現變化。第六，美元強勢對新興市場帶來衝擊。

State Street Global Advisors首席策略師Michael Arone表示，上述負面因素不是新消息，而股市在此等因素存在下，依然屢屢上揚，但貿易戰問題可能成為最困擾市場的因素之一，而本周關於貿易戰的消息，可能進一步影響後市，隨時成為牛市終結的觸媒。

另一方面，鮑威爾將於周二到參議院金融委員會，就經濟及貨幣政策發表半年一度經濟報告作證，同樣也是市場焦點。他第二天再到眾議院委員會作證。

主導本周股市的另一因素，是藍籌業績消息。上周五，花旗與摩根大通公布財報，藍籌業績期已算揭開序幕。雖然摩通業績勝預期，但金融股一貫不是推動大市上升的觸媒，因此未對後市構成打擊。FactSet綜合分析員最新預期，藍籌第二季盈利增幅料為20%，優於第二季初的18.9%。

美國經濟數據方面，周一公布的有美國6月零售數據，市場預期增長0.5%；同日公布的還有7月紐約州製造業指數與5月商業庫存數據；周二、美國公布6月工業生產與設備使用率數據，而美國地產商會則公布7月信心指數；周三，美國公布6月新屋動工與新批准動工許可，而聯儲局則公布褐皮書；周四，美國公布上周首次申領救濟人數數據、7月費城製造業指數與6月領先指標。