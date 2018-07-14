國際財經

巴西地理統計局公布，5月下旬的卡車司機罷工對巴西經濟造成較為明顯的衝擊。數據顯示，巴西服務業5月按月下跌3.8%，為2011年1月以來最大跌幅，按年亦下跌3.8%。今年首個月，巴西服務業按年下跌1.3%。

地理統計局表示，服務業在5月出現較大跌幅主要是受卡車司機罷工影響，而服務業佔巴西國內生產總值的比重達70%。

另外，上月巴西工業按月下滑10.9%，為2008年12月以來最大跌幅，零售業下跌0.6%。專家表示，待6月數據公布時，將會更明顯地看出罷工的影響規模，以及經濟是否恢復。