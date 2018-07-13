國際財經

外電引述消息人士稱，美國政府考慮釋出戰略石油儲備，以平抑油價升勢。不過，消息人士指出，華府仍未作出最終決定。

美國擁有6.6億桶戰略石油儲備。消息人士指出，目前考慮的方案是釋出500萬桶或3000萬桶，抑或更大數量的石油。

有評論員指出，總統特朗普政府釋出原油以壓抑汽油價格，是為有利於共和黨在11月中期選舉的選情。

特朗普近期多次在推特指出，高油價對美國不利，促請產油國沙地阿拉伯增產，以壓抑油價升勢。

不過，有分析員認為，釋出戰略石油儲備只會在心理上有作用，實際作用不大。