外電引述消息人士稱，美國政府考慮釋出戰略石油儲備，以平抑油價升勢。不過，消息人士指出，華府仍未作出最終決定。
美國擁有6.6億桶戰略石油儲備。消息人士指出，目前考慮的方案是釋出500萬桶或3000萬桶，抑或更大數量的石油。
有評論員指出，總統特朗普政府釋出原油以壓抑汽油價格，是為有利於共和黨在11月中期選舉的選情。
特朗普近期多次在推特指出，高油價對美國不利，促請產油國沙地阿拉伯增產，以壓抑油價升勢。
不過，有分析員認為，釋出戰略石油儲備只會在心理上有作用，實際作用不大。
今日 03:13 國際財經
外電引述消息人士稱，美國政府考慮釋出戰略石油儲備，以平抑油價升勢。不過，消息人士指出，華府仍未作出最終決定。
美國擁有6.6億桶戰略石油儲備。消息人士指出，目前考慮的方案是釋出500萬桶或3000萬桶，抑或更大數量的石油。
有評論員指出，總統特朗普政府釋出原油以壓抑汽油價格，是為有利於共和黨在11月中期選舉的選情。
特朗普近期多次在推特指出，高油價對美國不利，促請產油國沙地阿拉伯增產，以壓抑油價升勢。
不過，有分析員認為，釋出戰略石油儲備只會在心理上有作用，實際作用不大。
|下一篇：
|紐油價格升1% 技術反彈支持
|上一篇：
|卡普蘭：不會停披露貿易戰衝擊評估