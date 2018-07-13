今日 03:04
國際財經
高盛經濟師相信，美國政府有60%可能性，向早前公布的總值2000億美元中國貨品徵收關稅。
高盛經濟師估計，華府可能在9月底前正式落實上述徵稅行動，但不會遲於11月中期選舉。
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