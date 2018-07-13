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今日 01:23 國際財經

博斯蒂克：美經濟仍健康 注視關稅政策

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亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，美國經濟形勢並無太多需要擔心的地方，目前通脹接近聯儲局目標，突顯經濟仍處於健康狀況。

今年在聯儲局公開市場委員會(FOMC)擁有投票權的博斯蒂克，周五在一個演講上稱，以目前的經濟狀況，他認為下半年聯儲局適合再加息一次。

博斯蒂克又說，亞特蘭大聯儲銀行的調查結果顯示，總統特朗普的減稅政策並沒有改變企業資本開支。市場亦在密切關注特朗普的關稅問題，更多的企業正由於關稅問題而推遲投資。到年底之前，都將留意關稅問題對物價的影響。

 

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