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美國正式啟動額外對總值2000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，按中國最新公布的出入口數字，2000億美元相當於今年上半年內地商品輸往美國總值2178億美元的91.8%(據美國官方數字，則佔去年從中國進口總值5056億美元約四成)。由於中美未就重啟談判展開接觸，預料雙方貿易戰將演變為一場持久戰。

翻查美國貿易代表署(USTR)長達205頁的額外加徵關稅諮詢文件，新一批清單涉受影響商品共6031種，除了一般消費品及日用品，亦包括一些出乎意料且對貿易戰具重要戰略意義的貨品，例如稀土。

稀土是科技及軍事產品的重要元素。在元素周期表內，鈧(scandium)、釔(yttrium)和鑭系(Lanthanide)等共17種化學元素合稱稀土，廣泛應用於冶金、工業、國防軍工和農牧養殖等行業，例如在種子、幼苖和生長過程中加入稀土元素，有助強化農作物的抗旱耐寒能力；此外，手機、醫療設備、電動車引擎、航空零件以至核能器材等高科技產品，稀土也是不可或缺的添加劑。

據美國《國會山報》(The Hill)網站刊文分析，美國使用的稀土全靠入口，而且絕大部分是向中國購買。換言之，中國的稀土其實正是美國高科技產業發展的命脈。

中國在稀土市場佔據着領導位置，鄧小平在1992年南巡時直言：「中東有石油，中國有稀土。」可見在這位改革開放總設計師眼中，稀土的戰略地位舉足輕重。在今年4月貿易戰仍處醞釀初期之際，新華網曾轉載〈稀土會是中美貿易戰的「秘密武器」嗎？〉一文。因此，面對華府連番進逼，不少分析都估計中方有可能以「稀土禁運」作反擊，現在竟然是美國主動把稀土列入加徵關稅名單，實在耐人尋味，箇中玄機恐怕只有美國總統特朗普才能解答。

然而，這次特朗普啟動加徵關稅程序的命令，似乎只拖累美股周三單日急回，周四納指即再創收市新高，道指和標指同抽升，以迎接企業季績期。市場估計關稅名單存有商榷餘地，加上預料9月前特朗普應不會祭出更多關稅措施，在「沒有更壞消息就是好消息」的情況下，不排除美股將延續強勢。

港股承接美市造好，恒指周五開市後5分鐘衝高234點，至28715點，已屬全日頂峰，其後升幅逐漸縮窄，最終僅進賬44點(0.16%)，收報28525點，險守10天線(約28493點)。主板成交額縮至844.6億元，上升股票佔53%。按周計算，恒指連跌4星期後喘穩，微升0.7%。

附【圖】所見，技術上恒指本周在28000至28200點附近找到支持，並呈超賣反彈，只要貿易戰沒有進一步惡化又或美股業績利好，恒指可上望29000點關口，但愈接近被視為「牛熊分界」的250天平均線(約29457點)，預期阻力也將逐步增加。

信報投資研究部

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