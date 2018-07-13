國際財經

摩根大通、花旗及富國銀行季績表現各異，美股早段靠穩。

截至本港時間晚上約9時40分，道指報24952點，升27點或0.11%；標普500指數報2798點，跌不足1點或0.01%；納指報7830點，升6點或0.08%。

數據方面，6月出口物價按月上升0.3%，高於預期上升0.2%；進口物價按月下降0.4%，預期為上升0.1%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報70.52美元，升0.19美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報74.44美元，跌0.01美元或0.01%。