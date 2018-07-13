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今日 18:47 國際財經

【看圖測市】美滙指數四連漲重返95 歐羅1.16岌岌可危

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周四(7月12日)公布的歐洲央行6月貨幣政策會議紀要顯示利率將維持當前水平直至達成通脹目標，並表示由於不確定性仍然存在，將根據經濟數據對結束量化寬鬆(QE)的時間保持謹慎。值得一提的是，儘管歐洲央行決策者表示擔憂貿易緊張局勢可能導致信心普遍下降，全球經濟增長面臨下行風險，但決策者們仍一致支持6月決定和前瞻指引(維持利率不變至少至2019年夏天)，破除了此前消息稱歐央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧的傳聞，歐羅/美元在日內低位1.1649企穩後一度急升，最高見1.1695，逼近1.1700關口。

不過，其後公佈的美國6月消費者物價指數(CPI)按年增長2.9%，好於前值按年增長2.8%，創2012年2月來最大增幅。不僅如此，克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)以及美國費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)日內均表示贊同美國聯儲局今年加息四次，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)亦重申漸進加息立場，美滙指數在一眾利好因素推動下進一步攀升至94.93，錄得連續4個交易日上漲，歐羅/美元則輾轉回落至1.1670附近修整。

今天美滙指數延續強勁走勢一舉突破95.00關口至時段高位95.23，歐羅/美元則受累下挫至1.1612。事實上歐羅/美元自5月底以來雖多次反彈受阻於1.1800-1.1850區域，但下方同樣在1.1500區域有不俗支持。儘管目前歐羅/美元走勢仍相當疲弱，有機會進一步跌穿1.1600水平，但隨着歐羅區通脹回升以及英國「軟脫歐」可能性增大，歐羅/美元此輪下跌或有望再度止步於1.1500區域。

策略方面，我們根據7月5日策略已於1.1720買入歐羅/美元(上望1.1840，跌穿1.1670止損)，並於1.1750提前平倉，獲利30點。短期內若歐羅/美元回落至1.1500至1.1520區域，我們將買入歐羅，上望1.1680，跌穿1.1490止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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