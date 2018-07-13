國際財經

市場觀望正在訪英的美國總統特朗普，會否就雙方政府於英國脫歐後達成自貿協議作出官方表態，同時憧憬中美貿易紛爭不會演變成全球貿易戰，並關注英倫銀行副行長康利夫(Jon Cunliffe)的講話，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時44分，英國富時100指數報7707點，升56點或0.74%；德國DAX指數報12568點，升75點或0.61%；法國CAC 40指數報5431點，升25點或0.48%；意大利富時MIB指數報21814點，升23點或0.11%。

道指期貨暫報24953點，升59點。

分析指出，英美領袖將重點討論英國脫歐後，英美達成自由貿易協議的前景。而特朗普接受外電訪問時稱，英國政府的軟脫歐策略，是在抹殺英國與美國在脫歐後簽訂雙邊貿易協定的可能性。消息透露，特朗普將要求文翠珊採取硬脫歐路線，否則英美難以迅速達成自貿協議。

另外，美國財長努欽在出席國會聽證會時指出，美國與中國可以重啟貿易談判，但中國須作出結構性改革，然後美國才願意與對方商談貿易議題。他又稱，北美自由貿易協定現代化談判也是華府首先工作重點。

利比亞正式重開早前停運的石油出口港，加上國際能源署(IEA)預測原油需求增長放緩，油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報70.15美元，跌0.18美元或0.26%；倫敦布蘭特期油扭轉昨日漲逾1%，現挫0.85美元或1.14%，報73.59美元。

美國今日稍後將公布6月進口價格指數，市場預期按月增長0.1%，前值升0.6%。