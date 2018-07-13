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路透引述知情人士稱，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的航天技術公司Blue Origin計劃，為明年首次太空遊向每位乘客收取20萬至30萬美元(156萬至234萬港元)的費用。

Blue Origin的代表沒有回應有關項目或定價策略的查詢。貝索斯在5月時曾表示，價格還未確定。公司管理層上月表示，計劃很快開始載人測試，並在明年開始售票。

該公司一名員工表示，公司在數周內會進行乘客艙脫離系統的第一次測試，萬一推進器發生爆炸事故，有關設計可將乘客帶到安全地方。

此外，3名知情人士稱，Blue origin的首批乘客中很可能會有一名是公司員工，雖然公司目前還沒有進行甄選。

Blue Origin之前向外界公開了New Shepard火箭的設計，其由一個發射火箭及可脫離式乘客艙組成。

New Shepard火箭將會帶着6名乘客飛到地球上方100公里處，然後進入亞軌道太空。在密封艙借助降落傘回到地球之前，這一高度會讓乘客經歷幾分鐘的失重狀態，並可看到地球的弧度。

在美國得克薩斯州的發射平台，Blue Origin已經完成了8次垂直降落的試飛，但均未載人進行測試。其中兩次飛行中搭乘了測試人體模型，公司稱其為「人體模特兒天行者」(Mannequin Skywalker)。