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中美貿易戰陰霾籠罩全球，科大商學院兼任教授及院長資深顧問、財經事務及庫務局前局長陳家強表示，不排除中美貿易戰將持續至美國總統特朗普任期完結。

陳家強出席電台節目時表示，相信貿易戰會延續一段長時間，需要等待特朗普看到政治及經濟代價才會結束。他預料，一旦美國共和黨在中期選舉中獲勝，不排除特朗普會變本加厲，貿易戰或持續至他任期完結。

陳家強指出，美國現時的行為魯莽及不合理，中美雙方目前難以進行談判，認為假若美國要求中國放棄「中國製造2025」，並不是成熟的談判基礎。

他認為，中國需要有策略的反撃，讓美國感覺到痛，要令美國知道貿易戰不是好結果，包括繼續對美國商品加徵關稅，集中針對美國部分行業，傷害美國消費者。同時，要保持中國市場開放程度及實力，不可以讓中國的企業及消費者受害，亦要令中國長遠可以站在道德高地上。

陳家強又指出，美國計劃向2000億美元中國貨物加徵關稅，仍需要在美國國內諮詢，中方目前有時間慢慢處理，現時未有具體舉措應對是合理做法，認為毋須急於推出反制措施。

另外，陳家強相信，中美互相對500億美元商品加徵關稅，對本港影響較少，但美國第二批對2000億美元商品的關稅措施影響則較大，亦會影響整個亞洲的供應鏈。