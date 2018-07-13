國際財經

美國經典品牌之一的電單車生產商哈利(Harley-Davidson)計劃把部分生產線轉移到美國境外，美國財長努欽透露，總統特朗普曾接觸對方，請求不要將生產線移至海外。

努欽出席國會聽證會時坦言，非常關注哈利或其他企業，會因為關稅而將職位移離美國。

被問到會採取什麼措施嘗試令相關企業把職位繼續留在美國境內時，努欽稱會特別接觸他們，並與商務部長制訂細節。

他透露，特朗普曾接觸哈利車廠，請求對方不要因為歐盟向美國電動車開徵關稅，將生產線和職位移離美國，但不知道最終結果。