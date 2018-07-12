國際財經

瑞安：美貿易政策損經濟及影響力

美國國會議長瑞安(Paul Ryan)批評總統特朗普的貿易政策，表示白宮的關稅措施以及退出部分貿易組織，將會損害本土經濟，削弱美國的影響力。

亞馬遜fb破頂 納指創新高漲1.39%

美股周四反彈，亞馬遜與Facebook(fb)破頂，帶動納指創收市新高，漲1.39%；標指升0.87%；道指漲224點或0.91%，報24924點，思科飆2.3%，是升幅最大成分股，微軟亦創下新高。

鮑威爾：美聯儲尚未完全實現通脹目標

聯邦儲備局主席鮑威爾(Jerome Powell)在媒體訪問中表示，美國經濟良好，聯儲局尚未完全實現通脹目標。

外圍焦點簡訊

￭ 費城聯儲銀行行長哈克：暫看不到通脹可支持下半年再加息兩次

￭ 美國財長努欽出席國會聽證會：美中可重啟貿易談判，首要是中國作結構性改革

￭ 美國6月核心CPI按月升0.2%，符合預期；按年漲2.3%

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周減少1.8萬人，至21.4萬人，數據勝預期

￭ 美國6月預算赤字750億美元，較預期少

￭ 美滙指數尾段微揚0.07%；美元兌日圓升穿112；每百日圓兌港元跌穿7算

￭ 紐約8月期金回升2.2美元或0.2%，收報每盎斯1246.60美元

￭ 紐約期油收報每桶70.33美元，跌不足0.1%；布蘭特期油漲1.4%

￭ 歐洲Stoxx 600指數收報384.37點，升0.78%

￭ 商務部副部長王受文：WTO規則有缺陷，中國須自衞

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6930元，較周三紐約尾市漲304點子

【新股追蹤】三新股今上市 精英匯暗盤炒高23%

三隻新股周五上市，暗盤價均上升。交易資料顯示，精英匯(01775)收報1.33元，較招股價升23.15%；其利工業(01731)及51信用卡(02051)都升逾4%。

鞍鋼料半年盈利增九成

鞍鋼(00347)預期，半年盈利約34.92億元人民幣，按年升91.55%。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報28628，升141點，較昨日恒指收市高水147點

￭ 周大福(01929)首季港澳地區同店銷售按年增26%；中國市場增4%

￭ 恒大(03333)昨以每股21.15至21.9元，回購1003.2萬股，涉約2.17億元

￭ 中廣核電力(01816)：旗下陽江核電5號機組具備商業營運條件

￭ 經營「煌府」中式酒樓的首灃控股擬本港主板上市

￭ 獲騰訊(00700)投資、新東方旗下新東方在線，據報擬在港上市

￭ 電盈(00008)與beIN SPORTS合作獨家播西甲足球聯賽，由2018至2023賽季

￭ 九台農商銀行(06122)：擬定向增發2億股至4億股內資股，非公開發行不超過1.52億股H股