美國國會議長瑞安(Paul Ryan)批評總統特朗普的貿易政策，表示白宮的關稅措施以及退出部分貿易組織，將會損害本土經濟，削弱美國的影響力。
美股周四反彈，亞馬遜與Facebook(fb)破頂，帶動納指創收市新高，漲1.39%；標指升0.87%；道指漲224點或0.91%，報24924點，思科飆2.3%，是升幅最大成分股，微軟亦創下新高。
聯邦儲備局主席鮑威爾(Jerome Powell)在媒體訪問中表示，美國經濟良好，聯儲局尚未完全實現通脹目標。
外圍焦點簡訊
￭ 費城聯儲銀行行長哈克：暫看不到通脹可支持下半年再加息兩次
￭ 美國財長努欽出席國會聽證會：美中可重啟貿易談判，首要是中國作結構性改革
￭ 美國6月核心CPI按月升0.2%，符合預期；按年漲2.3%
￭ 美國首次申領失業救濟人數上周減少1.8萬人，至21.4萬人，數據勝預期
￭ 美國6月預算赤字750億美元，較預期少
￭ 美滙指數尾段微揚0.07%；美元兌日圓升穿112；每百日圓兌港元跌穿7算
￭ 紐約8月期金回升2.2美元或0.2%，收報每盎斯1246.60美元
￭ 紐約期油收報每桶70.33美元，跌不足0.1%；布蘭特期油漲1.4%
￭ 歐洲Stoxx 600指數收報384.37點，升0.78%
￭ 商務部副部長王受文：WTO規則有缺陷，中國須自衞
￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6930元，較周三紐約尾市漲304點子
三隻新股周五上市，暗盤價均上升。交易資料顯示，精英匯(01775)收報1.33元，較招股價升23.15%；其利工業(01731)及51信用卡(02051)都升逾4%。
鞍鋼(00347)預期，半年盈利約34.92億元人民幣，按年升91.55%。
本地焦點簡訊
￭ 夜期收報28628，升141點，較昨日恒指收市高水147點
￭ 周大福(01929)首季港澳地區同店銷售按年增26%；中國市場增4%
￭ 恒大(03333)昨以每股21.15至21.9元，回購1003.2萬股，涉約2.17億元
￭ 中廣核電力(01816)：旗下陽江核電5號機組具備商業營運條件
￭ 經營「煌府」中式酒樓的首灃控股擬本港主板上市
￭ 獲騰訊(00700)投資、新東方旗下新東方在線，據報擬在港上市
￭ 電盈(00008)與beIN SPORTS合作獨家播西甲足球聯賽，由2018至2023賽季
￭ 九台農商銀行(06122)：擬定向增發2億股至4億股內資股，非公開發行不超過1.52億股H股