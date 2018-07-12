國際財經

全球股市周三因為中美貿易戰加劇而急瀉後，周四反彈，美股道指最多飆239點，亞馬遜與Facebook (fb)更破頂，帶動納指創收市新高至7825點；亞歐股亦造好，金屬價格全面回升。滙市方面，日圓持續疲弱，兌美元創6個月新低，兌港元跌穿7算。

道指收市漲224點或0.91%，報24924點，收復周三219點跌幅的失地有餘；標指升0.87%，資訊科技板塊漲1.8%；納指揚1.39%，亞馬遜升2.41%，報1797.23美元，創收市新高，延長時段觸及1798美元；蘋果、fb、微軟、Alphabet抽高1.7%至2.6%，其中微軟亦創下新高。歐股上揚，亞股廣泛造好，日股高收1.2%。

日圓兌港元跌穿7算

美元兌日圓周三升穿112日圓水平，是1月以來首次，周四升幅擴大，曾攀至112.62日圓，美市尾段報112.49日圓，升0.43%，每百日圓兌港元也由7算以上跌至6.97港元附近。

由於汽油價格增長放緩，而且服裝價格下跌，6月美國消費物價指數（CPI）按月僅升0.1%，低於市場估計的0.2%漲幅，但按年增2.9%，漲幅為2012年2月以來最大。核心CPI按月升0.2%，符合預期；按年漲2.3%，是去年1月以來最大升幅，潛在趨勢顯示通脹壓力穩定增長，聯儲局應該可繼續逐步加息。

金屬扭頹勢 紐油偏軟布油漲

歐羅一度偏軟，但美市尾段回穩，無升跌報1.1673美元，美滙指數則輕微上揚0.07%，報94.79。外圍金價結束「兩連跌」，紐約8月期金回升2.2美元或0.2%，收報每盎斯1246.60美元。

國際能源署（IEA）昨天發表報告，稱產油國剩餘產能已經所餘無幾，刺激油價上揚，但後來有消息指出，利比亞已經正式重開早前停運的石油出口港，拖累油價倒跌，紐約期油盤中曾插落至每桶69.23美元，但收市縮窄至跌不足0.1%，重上70美元關口，報70.33美元；布蘭特期油則漲1.4%，報74.45美元。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周減少1.8萬人，至21.4萬人，為5月初以來最低，也低於市場預期的22.5萬。