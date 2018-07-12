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今日 02:25 國際財經

哈克：通脹若加速 美聯儲年內可再加息2次

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美國費城聯儲銀行行長哈克(Patrick Harker)表示，如果通脹加速，則可說服他支持下半年聯儲局可再加息兩次，但暫時仍看不到有此支持要素。

哈克出席活動時指出，聯儲局今年已加息兩次，很可能會作出第三次加息決定，但是否有需要第四度加息，關鍵在於通脹有沒有加快上升跡象。

哈克認為，美國2年期國債孳息率升高於10年期債券孳息率，確實是通脹升溫的徵兆，也是聯儲局須採取行動、避免問題惡化的徵兆，但未屬於具決定性理據，讓他支持今年第四度加息。

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