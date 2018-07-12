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今日 01:59 國際財經

歐股收市反彈0.78% 法國漲近1%

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歐洲股市周四收市反彈，收復超過一半上日跌幅，投資者對中國與美國就貿易糾紛恢復談判抱持憧憬，利好歐股表現。

歐洲Stoxx 600指數收報384.37點，升0.78%；該指數上日低收1.26%。

英國富時100指數周四收報7651點，上揚0.78%或59點；德國DAX指數收報12492點，反彈0.61%或75點；法國CAC 40指數收報5405點，攀升0.97%或51點。意大利富時MIB指數收報21790點，上漲0.38%或82點。

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