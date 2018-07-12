國際財經

中美可能重啟高層貿易談判，市場憧憬或可避免令全球爆發貿易戰，利好華爾街投資氣氛，刺激美股周四上揚，道指早段及中段都曾升逾200點，科技股帶領升勢，納斯特100指數破頂，網上零售商亞馬遜同樣創歷史新高。此外，美國6月CPI按年增長2.9%，創6年新高，表明美國經濟處於上次經濟衰退迄今的最熱階段。

截至本港時間凌晨約零時26分，道指報24914點，升213點或0.87%，盤中曾觸及即日高位24928點，思科、微軟、英特爾、蘋果升幅介乎2.10%至1.65%，佔據成分股升幅榜前四位。

納斯特綜合指數報7803點，升86點或1.12%，即市最高曾見7806.55點，距離歷史新高7806.60點僅不足1點；反映科技股巨頭表現的納斯特100指數則突破歷史高位，最高彈上7350.15。四大科網股(FANG)中，亞馬遜升1.88%，報1787.95美元，盤中曾升至1788.4美元，突破即市歷史新高；Alphabet上揚2.31%，Facebook彈高1.72%，Netflix則回落1.55%。

標普500指數報2795點，升21點或0.76%。

國際貿易關係仍然是市場關注的焦點，但有跡象表明美國與中國願意繼續進行貿易談判，從而達成雙邊協議，美股早段交易氣氛可能因此得到提振。昨晚中美兩國官方，都提出了重新開始高級別對話的

前景。

近月以來，對全球最大兩個經濟體之間爆發全面貿易戰的擔憂情緒，已使全球股市承壓。不過，分析認為，就算在這種狀況下，美股仍顯示出較高的韌性。Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表

示，市場對中美之間將恢復高層次貿易談判的預期，推動歐美市場普遍走高。

分析指出，市場期待中國與美國將通過雙邊協議來解決貿易爭端問題，但有關此事的不確定性因素仍然居高不下。至於令人悲哀的是，現時雙方都還沒有準備作出讓步，這使暫時還看不到達成解決方案

的希望。

經濟數據方面，美國6月消費者價格指數(CPI)按月增長0.1%，預期為0.2%，前值0.2%；按年則增長2.9%，符合預期，亦創6年新高。另外，美國上周首次申請失業救濟人數為21.4萬人，預期為22.5萬人，

前值23.1萬人。