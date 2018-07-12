國際財經

美國勞工部公布，截至7月7日止當周，美國首次申領失業救濟人數為21.4萬人，按周減少1.8萬人，創兩個月新低，預期為減至22.5萬人。

同時，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第175個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.3萬人，按周減少1750人。

另外，截至6月30日止當周，美國續領失業救濟人數為173.9萬人，按周減少3000人，預期為減至172萬人。