國際財經

周三(7月11日)公布的美國6月生產者物價指數(PPI)按年增長3.4%，好於預期按年增長3.1%，創2011年11月來最大增幅，PPI數據表現強勁提振了市場對於美國工業復甦的信心，加之周二(7月10日)美國勞工部JOLTS數據顯示美國5月職位空缺為663.8萬，為連續第2個月出現職位空缺高於求職人數，更令人意外的是美國5月自願性離職人數亦創下歷史新高，顯示美國勞動者因就業市場需求旺盛而對薪資有更高的要求。美國強勁的經濟數據以及通脹壓力逐漸上升進一步鞏固市場對於美國聯儲局年內再度加息兩次的預期，美滙指數受此推動企穩94.00並反彈至94.77，美元/日圓亦飆升逾100點至日內高位112.17，創下6個月以來新高。

不過，中美貿易摩擦愈演愈烈，周二(7月10日)美國總統特朗普(Donald Trump)宣布對中國約2000億美元輸美產品加徵10%關稅，而中國政府其後亦表示將一如既往作出必要反制。另一方面，正在舉行的北約峰會就軍費問題仍未達成協議，目前市場普遍憂慮因貿易糾紛、軍費、移民、伊朗核協議等分歧無法解決而破壞北大西洋聯盟的團結，若中美貿易惡化或者北約未能達成實質性協議，或將推動資金流入日圓、黃金等避險資產，屆時有望限制美元/日圓進一步走強。

另一方面，特朗普政府本周強硬對中國加征關稅的同時亦進一步加劇其與國會共和黨人之間的矛盾，今早美國國會參議院以88比11的壓倒性表決結果，通過了一項針對特朗普政府貿易政策的非約束性提案，以尋求限制特朗普以國家安全為由加徵關稅的權力，在程序性投票通過後將尋求國會立法，若特朗普權力受到制約或令美滙指數升勢暫緩。

技術走勢方面，美元/日圓自周一再度升穿重要阻力110.70後連漲3日，今日更進一步刷新6個月新高至112.45，鑒於滙價仍維持於日線圖的上升通道內波動，後市或會進一步攀升至113.00甚至113.80至114.00區域。短期內投資者需重點關注今晚8時30公布的美國6月未季調消費者物價指數(CPI)，若CPI表現高於預期，有機會推動美元/日圓進一步攀升；但若美元/日圓失守111.80-112.00支持區域，則需小心滙價回落考驗111.50甚至111.00水平。

策略方面，我們根據6月28日策略已於110.80沽出美元/日圓(下望109.60，升穿111.30止損)，並於110.40提前平倉，獲利40點。短期內待美元/日圓回落至111.30-111.50區域買入，上望112.80，跌穿111.00止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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