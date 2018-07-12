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今日 18:30 國際財經

歐股中段靠穩 關注美通脹數據

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美國確認中興通訊(00763)達成和解協議內的條件，市場憧憬中美貿易緊張局勢緩和，歐洲股市中段靠穩，惟投資者仍關注美國稍後公布的通脹數據，希望端視未來息口走向。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7640點，升48點或0.64%；德國DAX指數報12458點，升41點或0.33%；法國CAC 40指數報5375點，升21點或0.4%；意大利富時MIB指數報21767點，升58點或0.27%。道指期貨暫報24828點，升139點。

數據方面，法國6月消費物價指數(CPI)終值按月持平，預期為上升0.1%；按年則上升2%，低於預期上升2.1%。另外，德國6月CPI終值按月上升0.1%，按年上升2.1%，兩者均符合預期。

歐羅區方面，5月工業生產按月上升1.3%，高於預期上升1.2%；按年則升2.4%，亦高於預期上升2.1%。同時，歐盟將今年歐羅區經濟增長預期從2.3%下調至2.1%，預計今年和明年通脹均升至1.7%。

另外，美國稍後將公布6月CPI數據，料按月及按年分別升0.2%及2.9%；而上周首次申請失業救濟人數，預期由23.1萬人跌至22.5萬人。

油價反彈，紐約原油期貨現時每桶報70.97美元，升0.59美元或0.84%；倫敦布蘭特期油報74.54美元，漲1.14美元或1.55%。

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