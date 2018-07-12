國際財經

有「救火隊長」之稱的中國國家副主席王岐山，自貿易戰開打以來，首次現身與美國官員舉行會晤，加上美國確認中興通訊(00763)達成和解協議內的條件，解除為期3個月的禁令，投資者憧憬中美貿易風險緩和，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7607點，升15點或0.21%；德國DAX指數報12438點，升21點或0.18%；法國CAC 40指數報5356點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報21668點，跌39點或0.18%。

道指期貨暫報24785點，升96點。

數據方面，法國6月消費物價指數(CPI)終值按月持平，預期為上升0.1%；按年則上升2%，低於預期上升2.1%。至於德國6月CPI終值按月上升0.1%，按年上升2.1%，兩者均符合預期。

美上周原油庫存驟降，加上石油出口國組織(OPEC)正研究制定長期穩定油市計劃，推動油價反彈，紐約原油期貨上日急挫半成後，現時每桶報70.72美元，升0.34美元或0.48%；倫敦布蘭特期油扭轉上日瀉近7%的頹勢，現漲1.25美元或1.7%，報74.65美元。

歐羅區今日稍後將公布5月工業產出數據，市場預期按月和按年分別增長1.2%及2.4%，前值分別跌0.9%及升1.7%。另外，美國6月CPI按月及按年料升0.2%及2.9%，前值分別升0.2%及2.8%；而上周首次申請失業救濟人數料由23.1萬人跌至22.5萬人。