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美國對中國啟動340億美元商品加徵關稅後不足一周，再公布擬對中國2000億美元輸美產品加徵關稅清單，新華社發表評論文章，批評美國加速施壓的企圖只能是竹籃打水一場空。

文章指出，中國對這種加速升級公布徵稅清單的做法表示嚴正抗議。美國企圖用強壓、速決的手段逼對方就範的企圖終會落空，中國將在理性冷靜中堅決應對。這次中方也將繼續一如既往，作出必要反制，以維護國家核心利益和人民根本利益。

文章稱，任何用強壓、速決方式來逼中國就範的企圖，都將是竹籃打水一場空，中國已經做好充分的應對準備，將會拿出實實在在的反制措施，綜合採用數量型和質量型工具在內的各種舉措予以回擊。同時，中國也將繼續支持自由貿易和多邊貿易體制，同各國一道堅決反對貿易霸淩主義。

評論認為，美國這種加速升級的舉動背後，不排除是妄圖以速戰的方式逼中國作出更多讓步，斥這種失去理性的行為令人震驚，中美兩個大國之間的貿易摩擦，簡單粗暴地升級數字不但無助於解決問題，還將在更多領域、對更多群體產生更深遠的影響。允許自己單方面依據國內法行動，卻不允許其他國家捍衞自身權益，這種賊喊捉賊的強盜邏輯一開始就失去道義，註定戕害自己又累及世界。

文章表示，貿易戰危害已開始顯現，無論是美國政府還是企業，都深有感觸。時移世易，美國不該繼續用過時思維去對待現在世界，通過臆想猜測或強力施壓絕不是解決問題的正確選項，又奉勸美國放棄這幻想，與其一味無端指責他人，不如好好反思自身，正視中國擴大開放、深化改革作出的努力和成績，以理性務實態度推動中美經貿問題解決。