國際財經

墨西哥經濟部長瓜哈爾多(Ildefonso Guajardo)表示，北美自由貿易協定(NAFTA)現代化的下一回合談判很可能在7月底於美國首都華盛頓舉行。

他在出席墨西哥城一項活動時指出，正與美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)確定會談的細節。

雖然墨西哥總統大選結束後，瓜哈爾多將不可能留任，但他表示，直至任期結束前，仍有責任尋求解決NAFTA談判。

墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)將於12月1日才正式就職。