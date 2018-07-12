墨西哥經濟部長瓜哈爾多(Ildefonso Guajardo)表示，北美自由貿易協定(NAFTA)現代化的下一回合談判很可能在7月底於美國首都華盛頓舉行。
他在出席墨西哥城一項活動時指出，正與美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)確定會談的細節。
雖然墨西哥總統大選結束後，瓜哈爾多將不可能留任，但他表示，直至任期結束前，仍有責任尋求解決NAFTA談判。
墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)將於12月1日才正式就職。
今日 07:28 國際財經
墨西哥經濟部長瓜哈爾多(Ildefonso Guajardo)表示，北美自由貿易協定(NAFTA)現代化的下一回合談判很可能在7月底於美國首都華盛頓舉行。
他在出席墨西哥城一項活動時指出，正與美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)確定會談的細節。
雖然墨西哥總統大選結束後，瓜哈爾多將不可能留任，但他表示，直至任期結束前，仍有責任尋求解決NAFTA談判。
墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)將於12月1日才正式就職。
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