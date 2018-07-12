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今日 02:50 國際財經

海航據報未付尾數 空巴延付A330客機

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路透引述消息人士稱，海航集團延遲交付尾期款項，令到歐洲空中巴士面對未能交付價值逾10億美元A330客機的問題。

消息人士指出，海航集團分支已經延遲多月未交付到期的最後款項，而空巴與對方商討後，決定不交付新機，儘管相關的A330客機已經完成組裝。

空巴發言人回應稱，集團會不時與客戶商討交機問題，但不會評論個別客戶情況。

海航拒評上述消息。隸屬海航集團的航空公司包括海航、首都航空與天津航空。

根據路透觀察，空巴的交機中心停泊了6架A330，全部噴了海航標誌。6架A330的面值為16億美元。

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