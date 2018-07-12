國際財經

美國決定對另外2000億美元中國商品徵收進口關稅，市場憂慮中美貿易緊張情勢繼續惡化，令大市承壓，美股低開低走，道指踏入午市時一度插水逾200點。

截至本港時間凌晨約零時24分，道指報24746點，跌172點或0.69%，盤中一度下滑203點，低位曾見24716點；陶氏杜邦股價瀉2.7%，暫時是表現最差成分股；對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar回落2.5%，波音飛機下跌1.5%，晶片股英特爾與科技股蘋果都滑落1.2%。

標普500指數報2776點，跌17點或0.63%；納指報7714點，跌44點或0.58%。若三大指數跌勢持續至收市，將終止過去四個交易日連升走勢。

貿易戰問題重新受到市場注視，美國公布擬對中國2000億美元輸美產品加徵關稅清單，中方指完全不可接受，並對此表示嚴正抗議，直指美方的行為正在傷害中國，傷害全世界，亦正在傷害其自身，這種失去理性的行為是不得人心的。

中方為了維護國家核心利益和人民根本利益，將一如既往，不得不作出必要反制；同時，呼籲國際社會共同努力，共同維護自由貿易規則和多邊貿易體制，共同反對貿易霸凌主義。

Hantec Markets市場分析師Richard Perry表示，貿易爭端升級通常會導致全球國債孳息率下降，美元與日圓成為外滙市場中受到追捧的對象，股市將會回調，這一切都將在一夜之間驟然發生。

此外，分析亦指出，鑑於美國宣布對中國商品加徵關稅，中國的政策回應將是未來幾日需要關注的關鍵事件，如果中國確實進一步跟進加徵關稅，則美股、美元/日圓或澳元都可能面臨進一步下行壓力。

歐洲股市方面，英國富時100指數收報7591點，跌100點或1.30%；德國DAX指數報12417點，跌192點或1.53%；法國CAC 40指數報5353點，跌80點或1.48%；意大利富時MIB指數報21708點，跌349點或1.58%。