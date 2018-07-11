國際財經

儘管加拿大央行行長波洛玆(Stephen Poloz)在6月27日稱加拿大和美國之間醞釀的貿易戰將打擊企業投資，但他亦表示加拿大國內經濟已接近全速運轉，通脹亦達到目標，加拿大央行接下來的利率行動將取決於經濟數據的表現，即並未排除7月加息的可能性，其言論推動加元滙價先跌後升，拖累美元/加元當天自一年高位1.3385快速回落。其後公布的加拿大4月國內生產總值等經濟數據大部分表現良好，尤其是5月工業品價格指數和5月原材料價格指數遠高於預期，顯示加拿大通脹壓力上升，令市場對於加拿大央行7月加息的預期進一步升溫，美元/加元在6月29日大跌逾100點後輾轉走低，本周一(7月9日)曾跌至1.3065，創下自6月14日以來的3周新低。

不過，儘管市場預計今晚加拿大央行加息的機會率上升至85.4%，但隨着市場已逐漸消化此預期，加上美元/加元已跌至日線圖的上升趨勢線附近，逢低買盤的介入推動美元/加元連續兩日反彈，目前滙價已回升至1.3170附近。今晚市場焦點將在於加拿大央行會否如期加息0.25%，以及加息後波洛茲會否發表鴿派言論提及加拿大家庭負債狀況與北美自由貿易協定(NAFTA)談判。若加拿大央行意外維持利率不變或者波洛茲在加息後發表鴿派的聲明，加元都有可能遭受猛烈拋售。但若波洛茲加息後仍表達對經濟前景的樂觀預期，則有望推動加元回升。

技術分析方面，美元/加元跌至1.3050附近(接近上升趨勢線水平)後獲得支持回升，技術上或有機會進一步回升至1.3225甚至1.3260(從1.3385至1.3065下跌浪的50%調整水平)。但若加拿大央行在晚上10時如期公布加息並發表鷹派聲明，或者中國同意停止進口伊朗原油令油價大幅反彈，美元/加元或會再度掉頭回落，下探9周指數移動平均線1.3070支持水平。

策略方面，短期內待美元/加元反彈至1.3260至1.3270區域沽出美元，下望1.3110，升穿1.3320止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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